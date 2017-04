Land startet Kampagne gegen Alkoholsucht

Das Land Steiermark will übermäßigem Alkoholkonsum den Kampf ansagen. Mit der Aktion „Weniger Alkohol, mehr vom Leben“ soll in Schulen, Vereinen und in der Gastronomie Bewusstsein für mögliche Folgen geschaffen werden.

Wein, Bier und Schnaps - viele Steirer gönnen sich immer wieder gerne ein Gläschen, jeder zehnte ist im Laufe seines Lebens - zumindest vorübergehend - sogar abhängig von Alkohol. So viele Alkoholabhängige wie in der Steiermark gibt es im Vergleich in anderen Bundesländern kaum.

Lebenserwartung stark verkürzt

„Wir wissen, dass über 50.000 Steirer alkoholabhängig sind und 125.000 gefährdet sind“, sagt Michael Koren vom Gesundheitsfonds Steiermark. Betroffen sind deutlich mehr Männer als Frauen, und mit dem Alkoholkonsum verkürzt sich ihre Lebenserwartung um zehn bis 30 Jahre.

Die Alkoholsucht hat aber nicht nur Auswirkungen auf die alkoholkranke Person, sondern auch auf deren unmittelbares Umfeld, so Renate Hutter von der Drogenberatung des Landes Steiermark: „Ein suchtkranker Mensch hat meistens drei oder vier andere in seinem Umfeld, die auch gefährdet sind, da geht es primär um Kinder und Jugendliche, die in Familien oft sehr stressbeladen sind.“

Kosten von 60 Millionen Euro

Hinzu kommt der volkswirtschaftliche Aspekt, denn viele Alkohol-Kranke werden arbeitsunfähig oder müssen in Frühpension gehen. Das kostet das Land jährlich mehr als 60 Millionen Euro, sagt Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP): „Alkohol ist mit Sicherheit eine gesellschaftliche Droge in Europa, auch in Österreich. Es geht uns nicht darum, Wein und Bier generell aus unseren Breiten zu verdrängen, sondern um den maßvollen, verantwortungsvollen Umgang.“

Zwei Millionen Euro für Kampagne

Um mehr Bewusstsein für den richtigen Umgang mit alkoholischen Getränken zu schaffen, stellt der Gesundheitsfonds Steiermark für die kommenden vier Jahren insgesamt 2,3 Millionen Euro bereit. Mit der Aktion „Weniger Alkohol, mehr vom Leben“ sollen Vereine, Schulen, Unternehmen, Gastronomie, Handel und auch Tankstellenbetreiber angesprochen werden.

Mehrere Mitmach-Aktionen sollen etwa dazu motivieren, sich der Kampagne anzuschließen und auch im eigenen Umfeld ein Vorbild im Umgang mit Alkohol zu sein. Im Vordergrund steht dabei, Alternativen aufzuzeigen, wie weniger Alkohol zu einem positiveren Lebensstil führen kann; gleichzeitig werden im Rahmen des Aktionsplans zur Alkoholprävention Aufklärungsaktivitäten in allen Lebensbereichen angeboten.

