Finanzabschluss des Landes besser als geplant

Das Land Steiermark scheint mit seinem Landeshaushalt auf dem richtigen Weg zu sein: Der Rechnungsabschluss für das Vorjahr fällt deutlich besser aus als geplant - das Minus beträgt aber immer noch mehr als 260 Mio. Euro.

Unter dem Strich steht im steirischen Landeshaushalt 2016 immer noch ein Minus von 263 Mio. Euro - trotzdem lässt der Rechnungsabschluss erkennen, dass der eingeschlagene Sparkurs auch tatsächlich etwas brachte.

Minus um 150 Mio. Euro kleiner

Ursprünglich war das Land von einem Minus ausgegangen, das über 400 Millionen - also um fast 150 Mio. Euro höher - gelegen wäre. Finanzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) spricht daher von einem „stabilen Haushalt": „Wir sind damit auf dem richtigen Kurs. Erst vor kurzem haben wir die Veranlagungsstrategie des Landes geändert - wir sind aus dem Schweizer Franken ausgestiegen. Das erhöht die Sicherheit und Planbarkeit massiv.“

Auch der Jobmotor in der Steiermark beginne in der Steiermark wieder zu laufen, so Schickhofer: Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit geht in allen Regionen zurück, und die Bezieher der Mindestsicherung werden weniger - mehr dazu in Weniger Arbeitslose in allen Branchen (3.4.2017) sowie in Mindestsicherungsbezieher werden weniger (22.3.2017).