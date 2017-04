Mehrere Firmen der Obad-Gruppe insolvent

Mehrere Unternehmen der traditionsreichen Grazer Stempel- und Schilder-Firmengruppe Obad haben am Freitag Insolvenz angemeldet. Zusammen sind sie mit gut 2,54 Mio. Euro überschuldet.

Insolvent sind die N. Wilfling Reklamebau, die SIGNS Schilder- und Buchstaben Produktion, die Bergmann Gesellschaft, die ABC Schilder und Beschriftungen sowie die Holding CAC Beteiligungs GmbH; die Obad Stempel GmbH und Co. KG sowie die Christine Tappauf GmbH sind nicht betroffen.

Mit über 2,5 Mio. Euro überschuldet

Insgesamt sind in den fünf Unternehmen laut AKV 60, laut Creditreform 91 Dienstnehmer betroffen. Knapp 20 davon entfallen auf die N. Wilfling Reklamebau GesmbH sowie die CAC, für die jeweils ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt wurde; die anderen drei Unternehmen sollen liquidiert werden.

Zusammengerechnet belaufen sich die Aktiva der fünf insolventen Firmen auf 1,02 Mio. Euro, die Passiva auf 3,56 Mio. Euro; den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.

Wettbewerbsfähigkeit verloren

Die Obad-Gruppe hat ihre Anfänge bereits im 19. Jahrhundert und seither ständig expandiert: Sie stellt unter anderem Schilder, Buchstaben und Lichtwerbung her. Zuletzt habe besonders die SIGNS ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren: Produkte seien nicht mehr konkurrenzfähig herstellbar gewesen, hieß es in der Begründung. Als auch noch ein industrieller Hauptkunde weggefallen war, hatte man versucht, externe Produktionsfirmen heranzuziehen; dennoch scheiterte man wegen der zunehmenden Konkurrenz und den rückläufigen Umsätzen. Die CAC schlitterte wegen der wirtschaftlichen Entwicklungen der Tochtergesellschaften in die Insolvenz.