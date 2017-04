Mit Kleinbus Bankomat gestohlen

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des Freitags mit einem Kleinbus in eine Bank in Sinabelkirchen im Bezirk Weiz eingebrochen. Sie durchbrachen den Eingang zum Bankfoyer und stahlen dann einen Bankomaten.

Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor: Zunächst stahlen sie direkt bei der Bank einen Kleinbus, um mit ihm dann im Rückwärtsgang gegen das Portal des Geldinstituts zu fahren.

In dem Vorraum der Bank spannten sie dann einen Gurt um den dortigen Bankomaten, befestigten diesen am Fahrzeug und zogen ihn schließlich aus der Filiale; vor dem Tatort verluden sie den Geldautomaten dann in einen weiteren gestohlenen Kleinbus und flüchteten.

Fluchtfahrzeug in Wald gefunden

Die Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein; im Zuge derer fanden Polizeibeamte dann das verlassene Fluchtfahrzeug in einem Waldstück in der Nähe von Bad Waltersdorf. Nun ermittelt die Raubgruppe - bei den Tätern dürfte es sich um Profis gehandelt haben, die Fahndung läuft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.