Sager-Gruppe investiert in neues Logistikzentrum

15 Millionen Euro investiert die Peggauer Sager-Gruppe in ein neues Logistikzentrum für den nördlichen Großraum Graz. Dieses soll als steirischer Knotenpunkt zwischen deutschen Industriestädten und dem Hafen Koper fungieren.

Entstehen wird das neue Logistikzentrum Graz Nord nahe der Schnellstraßen-Abfahrt Peggau-Mitte. Das Areal - 80.000 Quadratmeter Freifläche, eine 10.000 Quadratmeter umfassende Logistikhalle und ein etwa noch einmal so großer überdachter Bahnanschluss - liegt genau zwischen der S 35, der Brucker Schnellstraße und der Eisenbahntrasse der ÖBB.

„Die Wirtschaft zieht wieder an“

Der Bedarf, hier ein leistungsfähiges Logistikzentrum zu errichten, sei groß, erklärt Philipp Sager von der Peggauer Sager-Gruppe: „Die Wirtschaft zieht wieder an, die Betriebe versuchen diese Leistungen logistikseitig auszusourcen und der Norden von Graz hat so etwas nicht, im Bereich Graz und Bruck gibt es so etwas nicht.“

Pixabay

Das neue Logistikzentrum, so ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, habe Bedeutung für den gesamten Wirtschaftsstandort Steiermark: „Die Anbindung ist für unsere steirischen Betriebe ein Riesenthema: ein Investment in zweistelliger Millionenhöhe - also als Wirtschaftspolitikerin des Landes kann ich mich darüber nur freuen.“

70 neue Arbeitsplätze erwartet

Es gehe um die vollständige Abwicklung von Logistikprojekten im Speditions-, Transport- und Lagerbereich, sagt Betreiber Philipp Sager. Man verstehe sich nicht als Konkurrenz zum Cargo Center Werndorf im Süden von Graz - sondern als Ergänzung.

Obwohl der Bau erst begonnen hat, ist der erste Großkunde schon mit an Bord: Mayr-Melnhof-Karton hat bereits einen langjährigen Mietvertrag unterzeichnet. Bis Jahresende sollen Logistikhalle und Bahnanschluss fertig sein. 70 neue Arbeitsplätze werden entstehen - und die Betreiber denken bereits an eine weitere Ausbaustufe.

Link: