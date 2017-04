DB Schenker eröffnet neues Logistikzentrum

Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist am Freitag das neue DB Schenker Logistikzentrum in Wundschuh eröffnet worden. Damit verdoppelt der Logistik-Dienstleister seine Fläche in der Steiermark und schafft Kapazität für 160 Arbeitsplätze.

„Durch den neuen hochmodernen Firmenstandort in Wundschuh sichert das Unternehmen wertvolle Arbeitsplätze. Die hochprofessionelle Spezialisierung auf dem Logistik- und Transportbereich ist ein wertvoller Beitrag der Firma DB Schenker für die Absicherung des Wirtschaftsstandortes Steiermark", betonte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bei der Eröffnung.

250 Millionen Euro investiert

Insgesamt wurden 250 Millionen Euro in den Bau investiert. Neben dem neuen Terminal in Wundschuh gibt es fünf weitere Außenstellen in der Steiermark: Zollamt in Spielfeld und Werndorf, ADR-Lager in Werndorf, Graz-Puntigam und Graz-Ostbahnhof. Hier sind insgesamt 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Firma Schenker

Am neuen Standort werden 160 Menschen arbeiten - darunter 15 Lehrlinge. Neben Lkw-Transporten bietet das Logistik-Unternehmen als Teil des Deutsche-Bahn-Konzerns auch Frachtdienstleistungen via Flugzeug, Seeschiff oder Waggon an.

