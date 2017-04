Unfall mit Kreissäge: Mann verliert drei Finger

Bei einem Arbeitsunfall im südoststeirischen St. Anna am Aigen ist ein 47-Jähriger am Samstag schwer verletzt worden: Mit der Hand geriet er in eine Kreissäge - und verlor dabei drei Finger.

Am Vormittag war der Steirer mit dem Schneiden von Brennholz in Waltra beschäftigt gewesen, als er kurz nach 10.00 Uhr mit der linken Hand in das rotierende Sägeblatt geriet.

Mit Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht

Die Kreissäge trennte ihm drei Finger ab. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Fremdverschulden dürfte laut Polizei auszuschließen sein.