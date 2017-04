Kater Felix aus Gebäudegiebel gerettet

Zu einem tierischen Einsatz ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag in Ligist, Bezirk Voitsberg, ausgerückt: Sie rettete Kater Felix aus dem Giebel eines Wirtschaftsgebäudes in zwölf Metern Höhe.

www.ff-ligist.at

Drei bis vier Tage hatte der Kater bereits verzweifelt im Giebel des Wirtschaftsgebäudes in Grabenwarth verbracht und traute sich nicht mehr hinunter, so Oberbrandinspektor Daniel Muhri von der Freiwilligen Feuerwehr Ligist, die am Samstagnachmittag zur Rettung des Tieres gerufen wurde.

Rund eine Stunde im Einsatz

Insgesamt sechs Mann kamen Felix daraufhin zu Hilfe: „Mit einer Schiebeleiter konnte er liebevoll und behutsam zu Boden gebracht werden“, schildert Muhri.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde: „Natürlich war der Kater bei fremden Leuten verschreckt und wollte zuerst nicht wirklich hinunterkommen“, berichtet der Oberbrandinspektor weiter.

Glückliche Besitzerin

Auf einer Leiter in einer Höhe von rund zwölf Metern erwischte Gruppenkommandant David Traumüller den Kater schließlich doch. Zurück auf dem Boden konnte er seiner glücklichen Besitzerin übergeben werden.