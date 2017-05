57-jährige bei Küchenbrand verletzt

Eine 57-Jährige ist am Sonntag bei einem Küchenbrand im Bezirk Südoststeiermark verletzt worden: Die Frau hatte einen Kochtopf mit Öl auf dem Herd vergessen, der sich entzündete.

Die Südoststeirerin hatte in ihrem Haus in Eichfeld die Herdplatte eingeschaltet und einen Topf mit etwas Öl darauf gestellt; dann ging sie in den Keller, um ihren Lebensgefährten zu suchen.

Feuer selbst gelöscht

In der Zwischenzeit entzündete sich das Öl und setzte den Dunstabzug in Brand. Als die Frau zurückkam, zog sie den Kochtopf vom Herd und erstickte die Flammen mit Tüchern - dabei erlitt sie laut Polizei aber Verbrennungen an den Händen. Die Feuerwehr war nicht im Einsatz.