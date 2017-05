Graz: Kahr gegen höhere Öffi-Preise

Mit der neuen schwarz-blauen Regierungskoalition hat die KPÖ eines der schwierigsten Themenfelder in Graz überantwortet bekommen: den Verkehr. Stadträtin Elke Kahr bekennt sich zu leistbaren öffentlichen Verkehrsmitteln.

Graz hat ein Verkehrsproblem: In den Stoßzeiten steht die ganze Stadt im Stau - und mit ihr die öffentlichen Verkehrsmittel. Gute Nerven wird aber auch Elke Kahr brauchen, um jene Probleme anzugehen, an deren Lösung schon viele scheiterten.

Bevölkerung soll mehr eingebunden werden

Ein Ansatz ist für sie das verstärkte Einbinden der Grazer Bevölkerung: „Der Politikansatz wird der Gleiche sein wie es schon vorher bei unseren Ressorts war: Wir möchten sehr nahe an den Menschen sein und sie in ihren Kritikpunkten mehr einbinden, und ich möchte für ihre Anliegen auch persönlich da sein“.

Seit ihrer Kür zur Verkehrsstadträtin habe sie schon Gespräche mit allen Abteilungen und auch den Holding Graz Linien geführt. Weniger für Autofahrer und mehr für Öffi-Nutzer, Radfahrer und Fußgänger tun - die sanfte Mobilität steht auch für Kahr ganz oben auf der Agenda: „Es führt kein Weg daran vorbei, den schienengebundenen Verkehr auszubauen. Das ist die einzige Alternative, um den Individualverkehr zu reduzieren, damit die Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, auch umsteigen.“

Klares Bekenntnis zur sanften Mobilität

Öffis ausbauen, aber nicht für die Nutzer teurer machen - das wäre laut Elke Kahr der Plan: „Die Preise müssen leistbar bleiben, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Vor allem möchten wir den Anteil der Fahrradnutzer erhöhen, weil die Bereitschaft, auf das Fahrrad umzusteigen, ist in unserer Stadt immens hoch, da sind Verbesserungen auf jeden Fall noch drinnen. Und genauso wollen wir den öffentlichen Raum für Fußgänger ins Auge fassen - das heißt ein klares Bekenntnis zur sanften Mobilität.“ Ihre konkreten Verkehrspläne für die Stadt Graz will Elke Kahr am Freitag vorstellen.

