Grazer Frühjahrsmesse: Erwartungen erfüllt

Die Veranstalter der Grazer Frühjahrsmesse zogen am letzten Messetag eine zufriedene Bilanz. Zwar kamen weniger Besucher als erhofft, die Veranstalter sehen aber den Weg - die Messe mehr zu einem Event zu machen - als richtig an.

Mehr als 450 Aussteller präsentierten sich im Laufe der vergangenen fünf Tage auf der Grazer Frühjahrsmesse. Gehofft hatte man auf 50.000 Besucher - es wurden etwas mehr als 43.000.

Verregneter Start

Fragt man bei der Messeleitung nach, warum die Erwartungen die Besucherzahlen betreffend nicht erreicht wurden, heißt es: „Leider ist uns das Wetter nicht gnädig gewesen. Die ersten beiden Tage haben wir massives Regenwetter gehabt, trotzdem haben aber sehr viele Besucher den Weg zu Messe gefunden“, sagt Hermann Zotter von der Messe Congress Graz (MCG).

„Auf dem richtigen Weg“

Man sei aber auf dem richtigen Weg, denn die Besucherzahlen hätten immerhin den Vorjahreswert übertroffen, zudem würde laut einer Studie auch mehr konsumiert, sagt Zotter: „Herausgekommen ist, dass die Kaufkraft von 2016 nun bei 132 Euro pro Person pro Tag liegt gegenüber 2015 von 119 Euro.“ In Zukunft, so heißt es, wolle man noch mehr verschiedene Aktionen in das Messegeschehen einbauen.

