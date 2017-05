Holländische Königsfamilie sorgt für Werbeeffekt

Der für Mittwoch angekündigte Besuch der holländischen Königsfamilie in Altaussee könnte sich langfristig auch im Tourismus positiv niederschlagen, hoffen Touristiker. Bisher spielten Holländer als Gäste hier keine große Rolle.

König Willem Alexander, Maxima, ihre Kinder und die Großmutter, Prinzessin Beatrix sind derzeit auf Besuch im Salzkammergut und sorgen für entsprechendes Aufsehen. Das zeigte sich erst am Dienstag, als die Königsfamilie in Seewalchen am Attersee in Oberösterreich Trachten kaufte - mehr dazu in Royales Shoppen am Attersee (ooe.ORF.at, 2.5.2017).

Maximal fünf Prozent aus Niederlanden

Ähnliches Aufsehen erhoffen sich auch die Touristiker in der Steiermark, wo die niederländische Königsfamilie am Mittwoch Station und möglicherweise sogar eine Bootsfahrt am Altausseer-See unternehmen wird.

ORF

Derzeit spiele der holländische Gast im Auseerland eine noch eher untergeordnete Rolle: Nur drei bis fünf Prozent der Gäste kommen aus den Niederlanden. Sie bleiben aber im Schnitt länger als andere Gäste, nämlich bis zu fünf Tage, sagt Ernst Kammerer vom Tourismusverband Auseerland-Salzkammergut. Dam rangiert der holländische Markt derzeit auf Platz fünf bei den Nächtigungen, rund 230.000 waren es im Vorjahr.

Zahl der holländischen Gäste steigend

Wie groß aber das Potenzial ist, zeigt die Zahl der Gäste in den vergangenen Jahren: So urlaubten im Vorjahr bereits 50.100 Niederländer in der Steiermark, das sind fast 30 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren, sagt Steiermark Tourismus Chef Erich Neuhold. „Ich glaube, dass die Steiermark für die Niederlande ein sehr gutes Angebot hat, Niederländern ist gutes Preis-Leistungsverhältnis wichtig, die Natur, Bewegung in der Natur, die Berge. Der niederländische Gast möchte am liebsten Fenster aufmachen und eine schöne Bergwelt sehen.“ 60 Prozent der Niederländer kommen übrigens im Sommer.

Bad Aussee

Noch stärkere Werbung angedacht

Nun soll die Steiermark als Urlaubsdestination in Holland noch stärker beworben werden, gemeinsam mit Österreichwerbung und der Region Schladming-Dachstein. Neuhold denkt dabei an Redaktionsbesuche in Amsterdam, aber auch Kampagnen in sozialen Netzwerken: „Wir haben gesehen, dass die Zahlen kontinuierlich steigen. Die Niederlande sind neben der Schweiz und Polen einer der Märkte, wo wir in den nächsten Jahren einfach mehr machen wollen.“

Neue Flugverbindung als weiterer Motor

Beim Tourismusverband Auseerland-Salzkammergut erhofft man sich bereits von Berichten über die Königsfamilie in Altaussee in TV und sozialen Medien einen Werbeeffekt, sagt Kammerer: „Das ist wertvoll, weil das in den Köpfen vieler Niederländer unter Umständen wieder den Wunsch auslöst, zu uns zu kommen, so dass wir mit den Werbemaßnahmen, die wir setzen, einfach ein aufbereitetes Feld vorfinden, wo wir dann tätig sein können.“

Große Erwartungen werden aber auch an die neue Flugverbindung Graz-Amsterdam geknüpft, die am 15. Mai startet - das würde in jedem Fall auch mehr Niederländer zu einem City-Trip in die Landeshauptstadt bringen.

