Elfjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

In Weißkirchen im Bezirk Murtal ist am Dienstag eine Elfjährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen dürfte nicht auf den Verkehr geachtet haben. Auch in Graz wurde ein Fußgänger verletzt.

Laut Polizei war die Elfjährige Dienstagnachmittag mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in Weißkirchen unterwegs. An einer unübersichtlichen Stelle wollte die Familie schließlich die Straße überqueren.

Kind von Auto zu Boden geschleudert

Dabei dürfte die Elfjährige laut Polizei weder nach rechts, noch nach links geschaut und ein herannahendes Auto übersehen haben. Das Kind wurde seitlich vom Seitenspiegel des Fahrzeuges erfasst und zu Boden geschleudert. Die Elfjährige erlitt dabei schwere Bein- und Kopfverletzungen und musste mit dem Hubschrauber ins LKH nach Graz geflogen werden.

Fußgänger auch in Graz angefahren

Ähnlich schwer endete ein Unfall Dienstagmittag in Graz. Eine 66-Jährige Autolenkerin dürfte beim Abbiegen in die Kärntnerstraße einen 63 Jahre alten Mann übersehen haben, der die Fahrbahn queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der Fußgänger wurde auf die Motorhaube und danach auf die Fahrbahn geschleudert. Der Verletzte wurde ins UKH Graz eingeliefert.