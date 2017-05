Frauenleiche einbetoniert - Prozess

In Leoben steht am Donnerstag ein 40-Jähriger wegen Störung der Totenruhe vor Gericht: Er soll im vergangenen Dezember im Keller seines Hauses in Mariazell die Leiche einer ungarischen Prostituierten einbetoniert haben.

Der Mann hatte im Dezember des Vorjahres eine 42 Jahre alte Ungarin - sie soll als Prostituierte gearbeitet haben - tot im Schlafzimmer seines Hauses gefunden. Verwandte der Frau hatten sie als vermisst gemeldet und wussten auch, dass der Obersteirer und die Ungarin einander kannten - so kam die Polizei dem Mann aus Mariazell auf die Spur. Er wurde daraufhin im März wegen Mordverdachts festgenommen - mehr dazu in Einbetonierte Leiche: „Wollte Frau zerstückeln und in Ofen werfen“ (14.3.2017).

Leiche „in Panik“ einbetoniert

Bei den Einvernahmen gab der Obersteirer an, sich an nichts erinnern zu können: Er habe Tabletten eingenommen und sich in einer Art Drogenrausch befunden. Da er selbst nicht ausschließen konnte, mit dem Tod der Frau etwas zu tun zu haben, sei er in Panik geraten und habe die Leiche im Keller seines Hauses einbetoniert.

Keine Gewalteinwirkung

Die Obduktion der Leiche brachte ein überraschendes Ergebnis: Am Leichnam der Frau konnten die Gerichtsmediziner keine Gewalteinwirkung, dafür aber Rückstände von Beruhigungstabletten im Magen feststellen - mehr dazu in Einbetonierte Leiche: Beruhigungsmittel entdeckt (23.3.2017). Der Verdächtige, bei dem ebenfalls Rückstände derselben Tabletten gefunden wurden, wurde daraufhin wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.

Der Wirkstoff könne auch einen Gedächtnisverlust zur Folge haben, was erklären würde, warum sich der Mann an nichts erinnern könne, hieß es von der Staatsanwaltschaft Leoben. Er wird sich nun unter anderem wegen Störung der Totenruhe verantworten müssen. Weitere Anklagepunkte: Sachentziehung, weil er die Habseligkeiten des Opfers verbrannte, und Vortäuschen einer Straftat - nachdem er die Leiche im Dezember des Vorjahres einbetoniert hatte, täuschte er nämlich aus Angst vor der ungarischen Mafia seine eigene Entführung vor, verschwand für kurze Zeit und tauchte dann wieder auf. Ihm drohen bis zu sechs Monate Haft.