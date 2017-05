Bank für Gemeinwohl eröffnete Grazer Filiale

Die Bank für Gemeinwohl hat am Mittwoch in Graz ein Regionalbüro eröffnet. Es ist die mittlerweile zweite steirische Filiale der Bank, die nächstes Jahr auch mit einem eigenen Konto starten will.

Die Bank für Gemeinwohl ist eine Genossenschaft aus Bürgern, Vereinen und Unternehmen. Ihr Ziel ist es, eine ethische Bank zu gründen, die nicht spekulieren, fair mit Kundengeldern umgehen und sich auf die Grundsätze des Bankwesens rückbesinnen will. Was allerdings noch fehlt, ist die Banklizenz, die erst von der Finanzmarktaufsicht erteilt werden muss und nach Angaben der Bank noch heuer erwartet wird.

Regionalbüro Graz

Bereits Hunderte steirische Mitglieder

Die Bank selbst ist aber bereits auf Wachstumskurs und blickt auf mittlerweile sechs Regionalbüros - eines davon wurde am Mittwoch in der Kernstockgasse in Graz eröffnet. Es ist das bereits zweite steirische Regionalbüro nach Weiz - mehr dazu auch in Bank für Gemeinwohl in der Steiermark eröffnet (5.11.2016).

Beide steirischen Büros zusammen zählen mit 530 Genossenschaftsmitglieder überdurchschnittlich viele Mitglieder, die an die Idee der Bank glauben, sagt Genossenschaftsvorstand Fritz Fessler. Rund 300.000 Euro wurde in der Steiermark bereits eingezahlt. Insgesamt gebe es bereits mehr als 5.000 Genossenschafter mit einem Gesamtkapital von fast 3,7 Millionen Euro, heißt es.

Prominente als Genossenschafter

An der Genossenschaft beteiligen kann sich im Prinzip jeder, sagt die regionale Sprecherin der Bank, Marie-Theres Zirm: „Ab 200 Euro kann man Genossenschafterin oder Genossenschafter werden.“ Auch prominente Steirer wie Chocolatier Josef Zotter und Makava-Eistee-Gründer Jan Karlsson sind bereits Genossenschafter, bei Makava ist sogar die gesamten Belegschaft dabei: „Wir sind ja eine nachhaltige Firma, und da werden sozialökologische Kriterien hergenommen bei der Geldvergabe, und ich finde, so etwas sollte es häufiger in der Gesellschaft geben.“

Aleksandra Pawloff

Erstes Gemeinwohlkonto vor Start

Vorausgesetzt, man erhält wie erwartet noch heuer die Banklizenz, möchte die Bank 2018 auch mit einem Gemeinwohlkonto starten, sagt Fessler: „Als Kunde für ein Gemeinwohlkonto bekommt man eine ganz normale Bankomatkarte, wenn man möchte, auch eine Kreditkarte, ein Onlinebanking und auch eine App, mit der ich am Handy meine Bankgeschäfte erledigen kann.“

Bereits gegründet wurde eine Akademie für Gemeinwohl, um die Kunden zu informieren, und eine Crowdfunding-Plattform - auf dieser können sich gemeinnützige Projekte um finanzielle Unterstützung bemühen. Das neue Grazer Büro wird offiziell am 13. Mai eingeweiht; ab 17. Mai kann man sich dann immer Mittwoch ab 16.30 Uhr auch informieren.

