Virtuelle Brille aus Graz bereit für die Serie

Die „Virtual Reality“-Brille des Grazer Unternehmens SunnyBAG hat einen rekordverdächtigen Crowdfunding-Start hingelegt: Binnen nur fünf Stunden war das Finanzierungsziel erreicht, womit die virtuelle Brille theoretisch serienreif ist.

Gerade einmal 268 Minuten benötigte das Unternehmen SunnyBAG, um sein neuestes Produkt - eine virtuelle Brille - an die „Crowd“ zu bringen. Über 130 Unterstützer kauften die Brille bis dahin auf der Online-Plattform „Kickstarter“.

37.500 Euro in fünf Stunden

Start der Crowdfunding-Aktion war Dienstagnachmittag, und noch am Abend war das erklärte Ziel von 37.500 Euro erreicht. So viel Geld nämlich braucht das Unternehmen, um mit seinem neuen Produkt in Serie gehen zu können - mehr dazu in Finanzierungsstart für virtuelle Brille aus Graz (27.4.2017).

Sunny Bag/EXCHIMP

Die in Graz entwickelte Brille „EXCHIMP“ ist die erste „Virtual Reality“-Brille aus Österreich. In dieser Brille eingebaut ist ein Computer samt Bildschirm. Man befindet sich augenblicklich in einem dreidimensionalen Raum, kann sich in diesem 360 Grad drehen und über ein eingeblendetes Menü können etwa Spiele oder Filme gestartet werden.

Crowdfunding-Aktion bis Mitte Juni

Die Crowdfunding-Aktion für die Brille aus Graz läuft noch bis 18. Juni, und der Andrang auf das System ist nach Angaben von SunnyBAG weiter ungebrochen. Zielländer für das neue Produkt sind laut Geschäftsführer Stefan Ponsold in einem ersten Schritt Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch im US-amerikanischen Raum will das Unternehmen verstärkt Werbung machen.

