Royale Bootsfahrt am Altausseer See

Die niederländische Königsfamilie hat am Mittwoch, im Zuge ihres Österreich-Besuchs, Station in Altaussee gemacht. Neben einer Bootsfahrt kam es dabei auch zu einem Treffen mit Holländer Jarno Bor, der mittlerweile Wahl-Steirer ist.

Neben dem Königspaar Willem Alexander und Maxima waren die drei Kinder des Paares und die ehemalige holländische Königin Beatrix in Altaussee mit dabei.

Besuch mit nostalgischem Hintergrund

Der private Besuch der Königsfamilie dürfte vor allem einen nostalgischen Hintergrund gehabt haben. Denn vor genau 50 Jahren, so erzählt es der Seniorchef des Strandcafes Beuchel in Altaussee, war Prinzessin Beatrix in Altaussee auf Flitterreise gewesen, um ihrer ehemaligen Gouvernante ihren mittlerweile verstorbenen Gemahl Prinz Claus von Amsberg vorzustellen.

ORF

Nun dürfte Beatrix die Gelegenheit genutzt haben, um die Gegend auch ihrer Familie vorzustellen und alte Bekannte zu treffen.

Besuch im Strandcafe des Sees

Insgesamt waren rund 25 Personen rund um die royale Familie zu Gast. Unter anderem stand eine Bootsfahrt mit den so genannten „Plätten“ auf dem Altausseer See auf dem Programm, im Strandcafe wurden angeblich Schnitzerl und Seesaibling mit Welschriesling genossen.

ORF

Einige Besucher und Bewohner in Altaussee hielten nach dem Königspaar teils sogar mit Ferngläsern Ausschau. In den Genuss, mit dem hohen Besuch auch zu sprechen, kamen dagegen nur wenige.

„Ich war noch nie so nervös“

Zu ihnen gehörte etwa Jarno Bor, der früher einmal Skispringer im holländischen Nationalteam war und seit rund 15 Jahren nun schon in Bad Aussee lebt und in Altaussee arbeitet. „Ich war noch nie so nervös“, schildert Jarno Bor sein Zusammentreffen mit der niederländischen Königsfamilie.

ORF

Besonders beeindruckt war Jarno Bor davon, dass er so unkompliziert vom König empfangen wurde: „Sie waren gut aufgelegt und was mich gewundert hat, war die unglaubliche Herzlichkeit, die die beiden mir gegenüber gezeigt haben, weil ich war ja kein geladener Gast.“

Geschenk aus der Steiermark überreicht

Offenbar wusste es der König von Holland aber zu schätzen, dass Jarno Bor an seinen 50. Geburtstag gedacht hat, der vergangenen Freitag war: „Ich habe ihm ein Geschenk überreicht, ein Buch über Altaussee, mit schönen Bildern und darüber hat er sich sehr gefreut“, schildert Bor, der generell der Überzeugung ist, die königliche Familie ihren Aufenthalt in Altaussee sehr genossen hat.

ORF

Ohne Polizeischutz und Feuerwehr

Tatsächlich wirkte das Königspaar bei seinem gesamten Aufenthalt in Altaussee sehr entspannt und nahm - so schien es zumindest für die Öffentlichkeit zu sein - weder Polizeischutz, noch die Feuerwehr in Anspruch. Noch Mittwochabend ging es für die holländische Königsfamilie wieder zurück nach Salzburg, am Donnerstag warten auf das Königspaar dann wieder die Regierungsgeschäfte in Holland.