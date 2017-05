Drei Autos kollidierten: Vier Verletzte

Vier zum Teil schwer Verletzte hat am Mittwoch ein Verkehrsunfall in Rottenmann im Bezirk Liezen gefordert. Ein 87-Jähriger kollidierte frontal mit einem anderen Auto; in der Folge wurde dann noch ein weiteres Fahrzeug erfasst.

Der 87-jährige Obersteirer kollidierte auf der B113 bei einem Überholmanöver mit dem entgegenkommenden Wagen eines 66-Jährigen - dieser geriet ins Schleudern und krachte in der Folge in das Auto einer Obersteirerin. Der Wagen der 24-Jährigen wurde sich überschlagend in ein angrenzendes Feld geschleudert.

FF Rottenmann

Die Frau und der 66-Jährige wurden schwer verletzt, der 87-Jährige und eine weitere Fahrzeuginsassin kamen mit leichten Verletzungen davon; sie wurden vom Roten Kreuz und vom Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht.