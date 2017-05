Die „Formula Unas“ von Spielberg präsentiert

Beim Formel 1-Rennen auf den Red Bull-Ring in Spielberg Anfang Juli stehen nicht nur die Rennfahrer samt ihrer Boliden im Mittelpunkt: Gute Figur machen auch 50 bildhübsche Damen - die sogenannten „Grid Girls“ wurden nun präsentiert.

Zu den Aufgaben einer Motorsport-Hostess zählen Promotion sowie Piloten- und Teambetreuung - und eines ist klar: Die jungen Damen, die auch als „Formula Unas“ bekannt sind, müssen nicht nur schön und sympathisch sein - die Mädels brauchen auch Benzin im Blut.

Mehr als 1.000 Bewerberinnen

Die Grid Girls „made in Austria" - sie kommen aus allen Bundesländern, zwei von ihnen sogar aus Bayern - setzten sich gegen mehr als 1.000 Bewerberinnen durch. Sie wurden von einer Jury, zu der auch Monika Primas vom Steirischen Heimatwerk und die Red-Bull-Pilot Max Verstappen gehörten, ausgewählt.

Mit Schirm, Nummerschild und im Dirndl

Ausgestattet werden alle „Formula Unas“ vom Steirischen Heimatwerk. Jeder Rennstall wird während des gesamten GP-Wochenendes in Spielberg von vier Grid Girls in einem eigenen Dirndl-Modell präsentiert, die allesamt handgemacht sind und den original steirischen Trachten entsprechen.

Die Formel 1 gastiert von 7. bis 9. Juli am Red-Bull-Ring in Spielberg

„Ich bin überzeugt, dass wir auch heuer wieder eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben. In den erfrischenden Heimatwerk-Dirndln werden sie an der Rennstrecke auf sympathische Art und Weise die Vielfalt und Lebendigkeit der steirischen Lebensart präsentieren“, so Monika Primas, die auch sagt, dass bei den Trachten „besonderer Wert auf Authentizität gelegt wird. So werden sie alle nach traditionellen Vorlagen in der Schneiderei des Steirischen Heimatwerkes in Graz genäht“.

