Zusätzliches Geld für steirische Ganztagsschulen

Die Landesregierung hat am Donnerstag die weitere Auszahlung von fast fünf Mio. Euro an steirische Ganztagsschulen beschlossen. Eine weitere Million Euro soll in Baumaßnahmen in Kinderkrippen und -gärten fließen.

Insgesamt sind es 5,9 Mio. Euro, die zur Auszahlung kommen werden - Geld, das sich das Land über die so genannte 15a-Vereinbarung vom Bund in die Steiermark holt.

Geld für neue Einrichtung und Geräte

Der Löwenanteil des Geldes wird nach Auskunft von Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) in Ganztagsschulen fließen, vor allem für das Personal in der Freizeit, damit die Schüler etwa in den Bereichen Sport, Musik oder soziales Lernen noch besser gefördert werden können. Insgesamt werden 255 Schulen unterstützt. Auffallend hohe Beträge von bis zu 50.000 Euro und mehr fließen in die Dr. Jonas-Volksschule nach Kapfenberg, in die Volksschule Hausmannstätten bei Graz, in die Volksschule Seiersberg und in die Neue Mittelschule Rieger-Hartberg.

Teils soll das Geld aber auch für die Erneuerung von Räumlichkeiten oder die Anschaffung von Spielgeräten, Möbeln oder Geschirr verwendet werden - so werden in Summe rund 105.000 Euro in drei Volksschulen in Knittelfeld und Judenburg investiert sowie in eine Neue Mittelschule in Knittelfeld.

Zahl der Ganztagsschulen vervierfacht

Generell sei die Zahl der Ganztagsschulen stark im Wachsen, sagt Lackner: „Seit dem Schuljahr 2004/2005 hat sich die Zahl der Ganztagsschulen in der Steiermark mehr als vervierfacht, in diesem Schuljahr sind es 323.“ Derzeit gibt es an den steiermarkweit insgesamt 654 Volks-, Sonder- und Neue Mittelschulen bereits 639 ganztägig geführte Klassen; mehr als 13.000 Pflichtschüler würden bereits eine Ganztagsschule besuchen, heißt es.

Wie positiv sich diese Schulform auf die Kinder auswirke, hätten bereits mehrere Studien gezeigt, so die Landesrätin: „Die Ganztagsschule bietet allen Kindern die gleichen Chancen, unabhängig von ihrer Herkunft und vom Bildungshintergrund ihrer Eltern und deren Einkommen." Daher soll diese Schulform auch künftig verstärkt unterstützt werden.

Weiterer Ausbau der Kinderbetreuung

Weitere 1,2 Millionen Euro wurden aber auch für Kinderkrippen und Kindergärten reserviert: Insgesamt sollen damit 53 Kinderkrippen und -gärten ausgebaut werden.

