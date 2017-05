Abgesägte Maibaum-Krone fiel auf Wohnhaus

Es sollte ein Streich werden und endete mit einem Sachschaden: Ein 27-jähriger Obersteirer hatte in Mandling bei Schladming im Bezirk Liezen einen Maibaum-Wipfel abgesägt, der - anders als geplant - auf dem Dach eines Wohnhauses landete.

Es war laut Polizei gegen Mitternacht, als der 27-jährige Obersteirer sich mit Baumsteigeisen daran machte, den Maibaum von Mandling zu besteigen - die so genannten „Maibaumbewacher“ hielten sich zu diesem Zeitpunkt in einem Partyzelt in der Nähe des Maibaumes auf.

Maibaum landete auf Dach

In rund 20 Metern Höhe angekommen, griff der 27-Jährige zu einer Handsäge und schnitt die Krone des Maibaumes ab - wie er später selbst sagte, sei das so Brauch. Der laut Polizei etwa zwölf Meter lange Stammteil fiel allerdings nicht, wie es der 27-Jährige wohl geplant hatte, einfach zu Boden, sondern landete auf dem Dach eines benachbarten Einfamilienhauses.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe; verletzt wurde niemand. Das Haus war zum Zeitpunkt des Unglücks unbewohnt. Der 27-Jährige wurde angezeigt.