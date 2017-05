Caroline List leitet künftig Straflandesgericht

Das Grazer Straflandesgericht bekommt ab 1. Juni eine neue Leitung. Nach dem Tod des ehemaligen Präsidenten Gerd Obetzhofer wird diese Funktion künftig die Richterin Caroline List übernehmen.

Das Justizministerium bestätigte Donnerstagvormittag Medienberichte, wonach an der Spitze des Grazer Straflandesgerichts künftig eine Frau, die Richterin Caroline List, stehen wird.

APA/Roland Schlager

Amtsamtritt am 1. Juni

Die 53 Jahre alte Grazerin und Mutter zweier Töchter wird bereits am 1. Juni ihr Amt als Gerichtspräsidentin antreten und damit an die Stelle von Gerd Obetzhofer treten, der im Februar dieses Jahres verstorben ist.

List war zuletzt Richterin am Oberlandesgericht Graz und hat sich auch durch ihr Engagement bei der Opferschutz-Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauch und Gewalt in der Kirche einen Namen gemacht. Sie wurde dafür auch mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik ausgezeichnet - mehr dazu in Missbrauch: Acht Mio. Euro genehmigt (wien.ORF.at; 16.4.2012).