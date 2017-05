EU verbietet Steirern „steirischen Hopfen“

„Steirischer Hopfen“ darf künftig nicht mehr als solcher bezeichnet werden, auch wenn er in der Steiermark angebaut wurde: Die EU-Rechte für diese Herkunftsbezeichnung sicherte sich das Nachbarland Slowenien.

Wo „steirischer Hopfen“ draufsteht, ist künftig slowenischer Hopfen drin - denn die Bezeichnung ist von der EU, nach einem entsprechenden Antrag Sloweniens, geografisch geschützt worden, wie auch in der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftskammerzeitung „Steirische Wirtschaft“ nachzulesen ist.

Ursprung in ehemaliger Untersteiermark

Hintergrund für die Vorgehensweise Sloweniens ist, dass das Gebiet rund um Celje eine lange Geschichte im Hopfenanbau habe, sagt der Geschäftsführer der Nahrungs- und Genussmittelindustrie in der Wirtschaftskammer, Helmut Röck: „Diese Region ist ja auch Teil der ehemaligen Untersteiermark - Stajerska -, und die haben, weil sie international sehr umfangreich tätig sind und auf den Märkten auftreten, ihren Hopfen schützen lassen.“

Von österreichischer Seite folgten Einsprüche, vor einigen Wochen einigte man sich vor aber auf einen Kompromiss mit Slowenien, sagt Röck: „Da haben wir eben den Kompromiss geschaffen, dass wir eine ähnliche Bezeichnung - ‚Hopfen aus der Steiermark‘ - führen dürfen.“

Markenschutz blockiert Brauunion

Massive Auswirkungen haben diese Änderungen auf die Brauunion, die traditionell das „Gösser“ als steirisches Bier bewirbt, erklärt Braumeister Andreas Werner: „Für uns hat es massive Auswirkungen, weil wir sehr viel steirischen Hopfen aus der Leutschacher Gegend verwenden und auch unsere Werbekampagne darauf aufgebaut und ausgerichtet haben.“

Selbst mit Fremdsprachen könne man sich nicht über dieses Problem hinweg retten, sagt Werner: „Was wir nicht dürfen, ist englische Übersetzungen verwenden - ‚styrian hops‘ auf unseren Export-Bieren wird es nicht mehr geben.“

Nur knapp 20 Patente in Österreich

Besonders ärgerlich aber sei - da sind sich der Brauerei-Experte wie auch die Wirtschaftskammer einig -, dass sich auch Österreich den Herkunftsschutz hätte sichern können, nur eben zu nachlässig gewesen sei - wie so oft: Denn während Italien etwa 290 Produkte schon habe schützen lassen, sind es in Österreich gerade einmal 16, darunter etwa die „steirische Käferbohne“ - mehr dazu in Steirische Käferbohne ab sofort gekennzeichnet (9.3.2017).

