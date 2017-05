„Handlungsbedarf“ nach Kritik an Pflegeheimen

Auf einen Bericht der Volksanwaltschaft, der teils gravierende Mängel in Pflege- und Altenheimen aufzeigte, folgt nun der Ruf nach raschen Änderungen, etwa nach mehr Personal. Einige wenige sprechen von „pauschaler Verunglimpfung“.

Mit Medikamenten sollen Pflegeheim-Bewohner ruhig gestellt, schon um 18.00 Uhr ins Bett geschickt, und teils nur mangelhaft hygienisch betreut worden sein - so die teils massiven Vorwürfe der Volksanwaltschaft gegenüber einzelner Pflegeeinrichtungen in Österreich, auch eine steirische Einrichtung wurde genannt - mehr dazu in Volksanwaltschaft: Missstände in Pflegeheimen.

„Strukturelles Problem“

Die Reaktionen auf diese Kritik sind durchwegs unterschiedlich. Die steirischen Grünen etwa fordern, dass der für die Pflege zuständige Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) rasch handeln müsse, um diese Missstände abzustellen. Von strukturellen Defiziten in Alten- und Pflegeheimen spricht dagegen die Psychiaterin Gabriele Fischer, zugleich Leiterin der Menschenrechtskommission bei der Volksanwaltschaft und zuständig für die Steiermark und Kärnten.

ggz.graz.at

So sei es in der Steiermark laut Fischer etwa üblich, dass auch junge Menschen in Altersheimen leben: „In der Steiermark finden wir 30-Jährige Personen mit psychiatrischer Erkrankung in Altersheimen. Es sind daher die Landespolitiker aufgefordert, entsprechende Strukturen zu schaffen, dass Personen, die ein Anrecht auf Inklusion haben, gemeindenah auch in kleineren Wohngemeinschaften untergebracht werden.“

„Pauschale Verunglimpfung“

Kein Verständnis für die Kritik der Volksanwaltschaft hat dagegen der Vorsitzende des Fachausschusses Seniorenbetreuung in der Wirtschaftskammer, der Grazer Martin Hoff. Statt „pauschaler Verunglimpfung“ solle die Volksanwaltschaft „konstruktive Gespräche“ suchen, so Hoff.

ORF.at/Birgit Hajek

Franz Ferner, Geschäftsführer der Volkshilfe, die größter Träger von Pflegeheimen in der Steiermark ist, sieht die Kritik nur bedingt als gerechtfertigt an: „Ich glaube auch, dass es tausende von Menschen gibt in den Heimen, die sehr gute Arbeit machen - im Management, wie in der Pflege - das ist natürlich eine schwierige Arbeit, in der auch Sachen passieren können. Wir fordern unter anderem daher auch gerade in der Steiermark den Personalausbau.“ In diesem Punkt soll es aber schon bald Verbesserungen geben. So ist in der Steiermark geplant, dass bis 2019 860 zusätzliche Dienstposten in Alters- und Pflegeheimen geschaffen werden.