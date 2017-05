Arbeiter von Schleifscheibe im Gesicht getroffen

Schwere Schnittverletzungen hat sich am Donnerstag ein Arbeiter in einem obersteirischen Betrieb zugezogen: Aus einem Winkelschleifer hatte sich die Schleifscheibe gelöst und den 59-Jährigen im Gesicht getroffen.

Der 59 Jahre alte Arbeiter war in einer Maschinenbaufirma in Krottendorf im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit Schleifarbeiten beschäftigt, als sich laut Polizei die Schleifscheibe löste.

Schwere Schnittverletzungen im Gesicht

Der gebürtige Slowene, der aber in Graz wohnt, wurde - in Anwesenheit von Kollegen - im Bereich der rechten Gesichtshälfte getroffen und erlitt schwere Schnittverletzungen, die laut Polizei nicht nur oberflächlich sein dürften. Ein Arbeitskollege des 55-jährigen Arbeiters setzte umgehend einen Notruf ab. Der Mann wurde vom Notarzt noch an der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt und schließlich mit dem Rettungshubschrauber in das LKH nach Graz gebracht.

