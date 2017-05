Gasexplosion durch unglückliche Umstände

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat laut Polizei zu der Gasexplosion in der Küche eines Gasthauses im südsteirischen Gamlitz vergangene Woche geführt. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Die Explosion ereignete sich am Donnerstag vergangener Woche in einem Gasthaus, das sich direkt am Marktplatz von Gamlitz befindet. Dabei wurden der Pächter des Lokals, ein Koch und eine Angestellte verletzt - mehr dazu in Gasexplosion in Gamlitz ging von Lokalküche aus (27.4.2017).

ORF

Vorsatz wird ausgeschlossen

Wie die Ermittlungen nun ergaben, dürfte indirekt ein Dunstabzug verantwortlich sein: Die Gaszufuhr in der Küche läuft laut Landeskriminalamt über den Dunstabzug; dieser dürfte auf Stufe 1 eingeschaltet gewesen sein, was aber niemand bemerkt hatte - als dann ein Angestellter am nächsten Tag den Gläserspüler einschaltete, dürfte es zu der Explosion gekommen sein. Vorsatz schließt das Landeskriminalamt aus.