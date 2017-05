Auch Experten erteilen „General-Landtag“ Absage

Der Vorschlag von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ), einen „General-Landtag“ einzuführen, stößt rundum auf Widerstand. Auch Politik- und Föderalismus-Experten halten die Idee für „wenig sinnvoll“.

„General-Landtag“ statt Bundesrat, lautet in kurzen Worten die Idee des steirischen SPÖ-Chefs Michael Schickhofer (SPÖ), dadurch sollen Gesetze vereinheitlicht und Kosten gespart werden. Trotzdem wird die Idee in politischen Kreisen weitgehend abgelehnt wird - mehr dazu in Schickhofer: „General-Landtag“ statt Bundesrat (5.5.2017).

ORF

Erst in „Jahrzehnten realistisch“

Politologe Peter Filzmaier hält die Idee für nicht ganz schlecht, aber auch nicht für besonders gut. Dazu komme, dass die Umsetzung viel Zeit in Anspruch nehmen würde: „Es gibt pro und contra Argumente: Die Bundesländer stärken oder - das wäre das Gegenargument - einzelne Bundesländer könnten geschwächt werden. Aber was die Umsetzungschancen betrifft, darf man das nicht in Monaten oder Jahren messen, sondern das wäre wohl in Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten realistisch.“

„Mehr Bürokratie“ durch Generallandesrat

Kritik kommt auch vom Institut für Föderalismus in Innsbruck, denn ein Generallandesrat könnte - ähnlich wie Bundesgesetze - sogar zu mehr Bürokratie führen, so Direktor Peter Bußjäger: „Wir stöhnen immer über die Bürokratie, die wird in erster Linie durch bundesrechtliche Vorschriften verursacht. Gerade auch deswegen, weil der Bund eben nicht auf die unterschiedlichen Verhältnisse eingehen kann.“ So würden die Landesgesetze derzeit eben auf diese „unterschiedlichen Verhältnisse“ in den Ländern angepasst, so Bußjäger.

Geldfrage in Demokratie nachrangig

Laut Schickhofer ebenfalls ein Argument für einen „General-Landtag“: eine Kostenreduktion für die Wirtschaft in Milliardenhöhe. Hier stellt Peter Filzmaier die politische Sinnhaftigkeit allerdings über die Kostenfrage. „Es mögen Kosten wegfallen, vielleicht entstehen anderswo neue. Letztlich aber - auch wenn das unpopulär ist - muss man aus politikwissenschaftlicher Sicht sagen, die Geldfrage darf bei Demokratie erst das Letzte sein. Denn was demokratiepolitisch sinnvoll ist, muss wohl an erster Stelle stehen.“

Sehr wahrscheinlich dürfte die Forderung von Schickhofer damit ins Leere gehen, zumal es für ihre Umsetzung nicht nur eine Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat, sondern auch eine Volksabstimmung brauche.