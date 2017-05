Forstarbeiter von Baumstamm eingeklemmt

Beim Schlägern von Eschen hat sich am Freitag ein 30 Jahre alter Arbeiter in Radmer an der Hasel im Bezirk Leoben schwer verletzt. Der Mann wurde von einem Stamm überrollt und eingeklemmt.

Der 30 Jahre alte Techniker führte Freitagnachmittag Schlägerarbeiten auf einer steilen Böschung nahe der Gemeindestraße durch.

Beim Befestigen ausgerutscht

Als er einen rund zweieinhalb Meter langen Stamm mit einer Kette an der Traktorseilwinde befestigen wollte, rutschte der Mann aus. Der Stamm rollte auf den 30-Jährigen und klemmte ihn im Bereich der Unterschenkel ein. Der Mann musste geborgen und vom Rettungshubschrauber ins LKH Amstetten gebracht werden.