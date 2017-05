Gleinalmtunnel nach Unfall wieder frei

Im Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) ist es Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Der Tunnel war vorübergehend gesperrt, ist mittlerweile aber wieder frei.

Ersten Informationen zufolge waren an dem Unfall im Tunnel mehrere Fahrzeuge beteiligt. Auch dürften mehrere Personen verletzt worden sein, Schwerverletzte soll es aber keine geben.

Tunnel eine Stunde lang gesperrt

Laut ÖAMTC wurde der Gleialmtunnel für die Dauer der Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Es wurden großräumige Umleitungen über die Semmeringschnellstraße (S6) und die Brucker Schnellstraße (S35) eingerichtet. Die Sperre konnte nach gut einer Stunde aber wieder aufgehoben werden.

Serienunfall auf der Südautobahn

Erst am Freitag legte ein Unfall auf der Südautobahn bei Gleisdorf (A2) den Verkehr lahm. Richtung Wien war es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Eine 21-Jährige aus Hartberg hatte zu spät gesehen, dass ihr Vordermann bremst und wollte nach links ausweichen. Selbiges hatte ein 35 Jahre alter Kärntner hinter ihr vor. Es kam zum Zusammenstoß, was zu weiteren Auffahrunfällen führte. Insgesamt waren acht Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Verletzt wurde niemand. Die Autobahn war im Unfallbereich aber gesperrt. Die Folge war ein 15 Kilometer langer Stau. Erst nach rund drei Stunden konnten alle Fahrsteifen wieder für den Verkehr freigegeben werden.