Fußball-Oberliga: GAK-Spiel wird zum TV-Event

Pachern gegen den GAK heißt am Sonntag die Top-Partie in der Fußball-Oberliga, der fünfthöchsten Spielklasse. Und erstmals in der Geschichte wird ein solches Spiel im Fernsehen übertragen. Hunderte Fans werden live dabei sein.

Vier TV-Kameras und ein großer Übertragungswagen werden das Sonntag-Duell der Oberliga Mitte zwischen dem Tabellenachten Pachern und dem Titel-Anwärter GAK live übertragen.

Aber auch direkt im Walter-Niederkofler-Station in Pachern in Hart bei Graz wird es sich abspielen. Mehr als 2.000 Fans werden im Stadion erwartet, darunter vor allem GAK-Anhänger, für die hinter dem Tor sogar eine Extratribüne errichtet wurde.

GAK vor Aufstieg in Landesliga

Zehn Jahre nach dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga und nach mehreren Konkursen geht es für den Grazer Traditionsverein immerhin um sehr viel. Hat sich der neu gegründete Verein bereits von der letzten Leistungsstufe, der ersten Klasse, bis zur Oberliga vorgekämpft, steht er nun vor dem Aufstieg in die Landesliga.

ORF

Und so lastet auch im Match gegen Pachern der Druck vor allem auf dem GAK, sagt Trainer und Ex-Bundesliga-Profi Gernot Plassnegger: „Das kennen wir seit fast vier Jahren, aber ich glaube, wir sind bisher immer gut umgegangen damit.“

Trainer des SV Pachern ist Ex-Sturm-Spieler Mario Haas. Er sieht das TV-Match auch als kleine Herausforderung für eine Mannschaft: „Für uns ist es einfach ein Highlight, wenn wir vielleicht sogar eine Sensation schaffen und gegen den GAK gewinnen, dann wird es ein Spektakel.“

Das Oberliga-Mitte-Duell GAK gegen Pachern ist am Sonntag ab 11.00 Uhr in ORF Sport Plus zu sehen, im Anschluss folgt ein Kantinen-Talk mit prominenten Gästen.

Für viele Spieler eine TV-Premiere

Für die meisten Spieler wird das Match auch eine persönliche TV-Premiere sein. Denn bis auf die Ex-Profis Gerald Säumel und Dominic Hackinger ist es für den Rest der GAK-Truppe das erste Mal, dass sie vor einer Kamera auf das Spielfeld laufen, sagt GAK-Stürmer Marco Heil: „Natürlich ist es was Besonderes, wenn du live im Fernsehen bist, das hat man nicht so oft, für einige wird es auch das einzige Mal sein.“

GEPA/David Rodriguez Anchuelo

Schon bekannter einige Namen im Team von Mario Haas. Philipp Schenk, der Kapitän, und Bernd Windisch etwa haben schon einige Bundesligaspiele absolviert. Dazu kommt mit Ekrem Dag ein ehemaliger Sturm-Spieler, der in der Türkei vor fünf Jahren mit Besiktas Istanbul noch Meister war und sogar in der Championsleague ausgelaufen ist.

Spannendes Spiel mit Kantinen-Talk

Die Zutaten für ein spannendes Spiel im Fernsehen seien damit da, sagt Mario Haas: „Im Endeffekt ist es eine Sensation für die Zuschauer, es wird ein Highlight für den Verein - das ist ein großer Aufwand.“

Im Anschluss an das Spiel folgen dann ein Kantinen-Talk mit prominenten Gästen und eine Analyse des Spiels. Mit dabei sein werden Ex-GAK-Trainer Werner Gregoritsch, Sturm-Spieler Marko Stankovic, Ex-Nationalspieler Mario Haas, Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und Ski-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer.

