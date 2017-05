Niko Swatek neuer NEOS-Landessprecher

NEOS Steiermark haben am Samstag im Zuge einer Mitgliederversammlung Niko Swatek zum neuen Landessprecher gewählt. Der erst 26-Jährige löst in dieser Funktion Uwe Trummer ab.

Nikolaus Swatek hat als Student der technischen Physik bereits 2015 als bundesweiter Spitzenkandidat der JUNOS-Studierenden bei den ÖH-Wahlen reüssiert - zuletzt führte er die Partei sogar in den Grazer Gemeinderat - mehr dazu in Graz hat gewählt: Nagl-Triumph, SPÖ-Debakel (6.2.2017).

Swatek will „in der Steiermark Fuß fassen“

Künftig wird er NEOS in der Steiermark als Landessprecher vorstehen, diese Entscheidung ist am Samstag im Rahmen der NEOS-Migliederversammlung gefallen. Swatek löst damit den bisherigen Landessprecher und Gemeinderat in Feldbach, Uwe Trummer, ab.

Foko/NEOS

Sein Ziel sei es nun die Visionen der Partei für ein neues Österreich „„allen Steirerinnen und Steirern näher zu bringen, als Organisation zu wachsen und dabei in der gesamten Steiermark Fuß zu fassen“, so Swatek. Auch NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz gratulierte dem neuen Landessprecher, der „frischen Wind in die Steiermark“ bringen werde.

