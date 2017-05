In Pkw gegen Wohnhaus geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Obderdorf im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat eine 20-Jährige Sonntagfrüh schwere innere Verletzungen erlitten. Die Lenkerin war in ihrem Pkw unter anderem gegen ein Wohnhaus geschleudert worden.

Die junge Frau war gegen 2.00 Uhr früh auf der L 111 laut Polizei vermutlich von Bruck an der Mur kommend in Richtung Tragöß unterwegs gewesen. Dabei geriet sie auf die linke Fahrbahn und kollidierte dort mit der Steinmauer eines alten Gebäudes. Durch den harten Anprall wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert - und weiter gegen ein Wohnhaus, ehe er zum Stillstand kam.

Rotes Kreuz

„Ein Rettungssanitäter, der gerade seinen Zivildienst beim Roten Kreuz Bruck/Kapfenberg leistet, wurde von einem dumpfen Knall auf den Unfall aufmerksam. Er setzte mit seinem Notruf umgehend die Rettungskette in Gang und leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe“, berichtet Thomas Kammerhofer vom Roten Kreuz.

Schwere innere Verletzungen

Die Lenkerin wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und erlitt dabei schwere innere Verletzungen. Feuerwehren retteten sie mit hydraulischen Geräten aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in das LKH Bruck an der Mur.