Löschversuch missglückte - Paar verletzt

Ein Löschversuch hat am Samstag mit zwei Verletzten geendet: Eine Garage in Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, war in Brand geraten. Die Besitzerin und ihr Partner erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer war gegen 22.15 Uhr ausgebrochen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpften die 55-jährige Hausbesitzerin und ihr 57-jähriger Freund mit Feuerlöschern die Flammen.

Doch der Versuch misslang und das Paar musste mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert werden. Rund 42 Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen. Die Ursache war zunächst unklar - es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Pkw ging in Flammen auf

In Brand geraten ist am Samstag auch ein Pkw im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Gegen 14.45 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Pkw auf der A2 in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als es kurz vor der Ausfahrt Bad Waltersdorf zu einem Problem mit dem Motor kam, woraufhin der 61-jährige Lenker auf dem Pannenstreifen hielt.

Plötzlich stiegen Rauch und Flammen aus dem Motorraum auf. Umgehend verließen der Lenker und seine Beifahrerin das Fahrzeug. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand es bereits in Vollbrand. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, die Ursache war bis zuletzt noch unklar.