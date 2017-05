Skepsis gegenüber selbstfahrenden Autos

In der Steiermark entsteht eine europaweit einzigartige Testregion für selbstfahrende Autos. 5,6 Millionen Euro kommen dafür vom Infrastrukturministerium. Laut Umfragen ist die Mehrheit der Österreicher jedoch skeptisch.

Selbstfahrende Autos sind die große Geschäftshoffnung der Autoindustrie. Erste Prototypen werden seit einigen Monaten auch bei uns getestet - mehr dazu in Autonomes Fahren: Die Steiermark als Testgebiet (4.5.2017). Trotz großer Skepsis der Österreicher, wie bereits mehrere Umfragen ergeben haben.

Viele offene Fragen

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit wollte nun genauer wissen, warum Roboter-Autos mehrheitlich abgelehnt werden. Das Ergebnis der Befragung: Die Österreicher fühlen sich schlecht informiert. Es gebe zu viele offene Fragen. Wo ganz genau werden die Autos getestet, wie sind die Testfahrer ausgebildet - und wie erkennt man so ein Testauto überhaupt?

Das erzeuge Ängste und Sorgen bei den Österreichern, wie der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Othmar Thann, erklärt: „Man weiß zu wenig. Daher kann man sich auch kein richtiges Bild davon machen. Das bedeutet, man ist subjektiv unsicher, weil man objektiv sehr wenig Bescheid weiß.“

Forderung nach mehr Informationen

Nun brauche es mehr sachliche Information, die der Bevölkerung in allgemein verständlicher Sprache mögliche Vor- und Nachteile aufzeigt - „keine Schönfärberei, sondern Fakten“, so Thann. Gefordert seien dabei laut Thann die Autohersteller als auch das Verkehrsministerium, das die Testfahrten genehmigt, die künftig vor allem in der Steiermark stattfinden sollen.

