Groß angelegter Drogenring ausgehoben

Steirische Ermittler haben einen in Ostösterreich aktiven Drogenring ausgehoben: Die beiden Täter hatten in einem Forsthaus südlich von Mariazell jahrelang Cannabis im großen Stil angebaut.

Der Haupttäter, ein 56-jähriger Wiener, sowie seine 48-jährige Komplizin aus dem nö. Bezirk Tulln hatten von April 2008 bis Oktober 2016 in dem gemieteten, auf einem Hochplateau gelegenen Forsthaus in der Gemeinde Gußwerk im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in einer Cannabis-Indooraufzuchtanlage Suchtmittel erzeugt.

Stromrechnung brachte Ermittler auf die Spur

Die Ermittlungen erwiesen sich dabei anfangs aber als schwierig: „Die Verdächtigen haben alles bar bezahlt und fuhren keine teuren Autos“, so ein Ermittler. Auf die Spur des Duos sei man schließlich über eine Stromrechnung für 70.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch gekommen.

Halbe Tonne Marihuana verkauft

Nach und nach wurde dann durch Observationen auch das Verkaufsnetz der beiden offengelegt, und am 1. Oktober vergangenen Jahres schlugen die Beamten dann in einer bundesländerübergreifenden Aktion zu: Fünf Personen wurden festgenommen, sieben Gebäude durchsucht; dabei wurden unter anderem Suchtmittel sichergestellt.

Dem 56-jährigen Hauptverdächtigen wurden die Erzeugung sowie der Verkauf von rund 500 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund fünf Mio. Euro nachgewiesen. Mit der Bekanntgabe des Fahndungserfolgs habe man aus ermittlungstaktischen Gründen so lange gewartet, um noch eventuellen weiteren Tätern auf die Spur zu kommen.

Abnehmer: „C-Promis“ aus dem Raum Wien

Abnehmer waren laut dem Ermittler „C-Promis“ aus dem Raum Wien. Verkauft wurde das Marihuana teils von dem 56-Jährigen selbst, teils von Subdealern. Der Mann hatte der Polizei zufolge nach einer geschäftlichen Pleite im Jahr 2006 als „finanztechnisches U-Boot“ gelebt.

Er und seine Ex-Lebensgefährtin befinden sich in der Justizanstalt Leoben in Haft; der 56-Jährige ist nicht geständig, die 48-Jährige hingegen schon. Einer der Hauptabnehmer wurde bereits am Landesgericht Wiener Neustadt zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.