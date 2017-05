Post will weitere Filialen schließen

Nach der großen Schließungswelle 2001 hat sich die Zahl der Postfilialen in Österreich von 2.300 auf rund 450 reduziert. So kämpft man auch in der Steiermark mit einem Rückgang im Briefgeschäft - und will weitere Filialen schließen.

Zurzeit gibt es in der Steiermark 67 Postfilialen - 2005 waren es noch 199, also um 132 Filialen mehr als heute. Laut Post-Sprecher David Weichselbaum sei das Filialnetz in der Steiermark dennoch gut: Man habe die Gesamtzahl der Postgeschäftsstellen - also die Filialen zusammengerechnet mit den Postpartnern - in der gleichen Zeit von 249 auf 304 erhöhen können.

Kampf mit Rückgang beim Briefgeschäft

Laut Weichselbaum kämpfe man jedoch seit Jahren mit einem stetigen Rückgang beim Briefgeschäft: „Wir reden hier von circa fünf Prozent jährlich. Gleichzeitig haben wir steigende Paketmengen, was man aber nicht ausgleichen kann - und vor dem Hintergrund werden auch Filialen geschlossen. Wir versuchen aber auch in den Filialen, wo die Paketmengen steigen, mit Abholstationen, mit SB-Zonen, entgegenzuwirken.“

Österreichische Post AG

Von einer weiteren Schließungswelle könne derzeit aber keine Rede sein, so Weichselbaum. Allerdings prüfe man laufend, ob sich Standorte noch rentieren: „Grundsätzlich schaut das so aus, dass wir Filialen nur dann schließen, wenn eine Filiale mehr als drei Jahre rote oder negative Zahlen schreibt. Das heißt, dann wird das gemeldet und geprüft - und wenn dann keine Trendwende absehbar ist, dann kann eine Filiale geschlossen werden.“

Vier steirische Filialen zur Schließung angemeldet

Dabei sei die Größe einer Gemeinde kein Entscheidungskriterium, weshalb es durchaus auch Filialen in größeren Städten betreffen würde: „Aktuell haben wir vier Filialen zur Schließung angemeldet: Straß, Wies, Kindberg und Landl“, so Weichselbaum.

Von Seiten der Gewerkschaft der Post und Fernmeldebediensteten bestätigt man diese Anträge. Allerdings werde die Filiale in Kindberg nicht geschlossen - sie werde an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren. Für die weiteren drei Filialen werde der Antrag durch die Regulierungsbehörde geprüft. Endgültige Entscheidungen gäbe es hier aber noch keine.

