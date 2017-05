Ausschuss behandelt Doppelstaatsbürgerschaften

Die Frage der illegalen Doppelstaatsbürgerschaften von in Österreich lebenden Türken beschäftigt am Dienstag den Landtag auf Ausschuss-Ebene: Die FPÖ fordert hierbei auch in der Steiermark ein rigoroses Vorgehen.

Wie viele Türken haben die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und die türkische illegal beibehalten? Diese Frage wird heftig diskutiert, seitdem 73 Prozent der wahlberechtigten österreichischen Türken Mitte April beim Erdogan-Referendum für die Einführung eines Präsidialsystems stimmten.

„Staatsbürgerschaftsrecht ist Ländersache“

In Oberösterreich tauchten angebliche Wählerverzeichnisse auf, die illegale Doppelstaatsbürgerschaften beweisen sollen. Der dort zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) habe versprochen, jeden einzelnen Fall zu prüfen, so der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek.

APA/Hans Klaus Techt

Kunasek fordert das auch für die Steiermark: „Staatsbürgerschaftsrecht ist Ländersache, und bei uns in der Steiermark ist der Landeshauptmann zuständig. Die Oberösterreicher, wo man jetzt konsequent diese Listen abarbeitet, haben es uns vorgemacht. Mich verwundert ein bisschen die Untätigkeit hier in der Steiermark - daher der Antrag im Ausschuss des Landtages und dann hoffentlich auch in weiterer Folge im Plenum.“

ORF

Kunasek fordert Konsequenz

Wie viele steirische Fälle es geben könnte, ließe sich laut Kunasek noch nicht sagen - daher müssten diese Listen eindringlich geprüft werden: „Wenn es hier illegale Staatsbürgerschaften gibt, dann ist es ganz klar, dass diese abzuerkennen sind - und dass mit aller Konsequenz vorzugehen ist.“

Der Antrag der Freiheitlichen wird am Dienstag aber wohl keine Mehrheit finden: SPÖ, ÖVP und Grüne kündigten an, eine Stellungnahme des zuständigen Regierungsmitglieds einholen zu wollen. Kernfrage dabei wird sein, inwiefern die vorhandenen Listen tatsächlich eine Basis sind, mit der die Behörden arbeiten können.

Diskussion frühestens im Herbst

Drei Monate ist Zeit für die Stellungnahme, ehe sich der Ausschuss neuerlich mit dem Thema beschäftigen wird. Im Plenum des Landtags werden die illegalen Staatsbürgerschaften somit frühestens im Herbst diskutiert werden können.

Links: