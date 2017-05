Rolling Stones kommen nach Spielberg

Die Gerüchteküche hat schon geraume Zeit gebrodelt - nun ist es fix: Die Rolling Stones machen im Rahmen ihrer „Stones - No Filter“-Europa-Tour am 16. September Station in Spielberg.

In der Gerüchteküche brodelte es ja schon länger, ob es denn nun heuer ein Konzert der Rolling Stones in Österreich geben würde. Ende Jänner wurde noch dementiert - nun kommt der Stein aber tatsächlich ins Rollen: Die Europa-Tournee der Stones ist fix, das Österreich-Konzert findet am 16. September in Spielberg statt.

„No Filter“-Tour 2017

„Stones - No Filter“ heißt die Tour - die erste übrigens, bei der alle vier Stones 70 Jahre und älter sind: Das „jüngste“ Bandmitglied, Ronnie Wood, feiert am 1. Juni seinen 70er. Von den vielen Lebensjahren sollte man sich allerdings nicht beeindrucken lassen. Unter der faltigen Schale sitzt ein junger Kern: So wurde Uropa Jagger mit seinen knapp 74 Jahren gerade erst Papa von Zwillingen.

Startschuss für die Europa-Tour ist am 9. September in Hamburg, am 12. September folgt München, am 16. September dann eben in Spielberg - laut Veranstalter Ewald Tatar ist es die einzige Show im südöstlichen Europa, weshalb auch aus Nachbarländern wie Tschechien, Slowakei und Kroatien viele Fans erwartet werden: „Wir wollen keine Rekorde brechen, wir wollen ein Konzerterlebnis für jeden bieten.“

Tickets ab 12. Mai

Beim ersten Konzert der Stones in Spielberg - 1995, damals noch am A1-Ring - rockte man vor 100.000 Fans; wie viele Tickets diesmal aufgelegt werden, steht noch nicht fest - der reguläre Vorverkauf startet jedenfalls am 12. Mai. Die Preise sollen im Vergleich zu anderen Großkonzerten günstiger sein: Ein Stehplatz-Ticket wird demnach knapp 100 Euro kosten.

Klassiker, Neues, Überraschungen

Die Setlist für Spielberg verspricht die Klassiker wie „Gimme shelter“, „Paint it black“, „Jumpin’ Jack Flash“, „Tumbling dice“ und „Brown Sugar“, neue Songs und zufällig ausgewählte Überraschungen werden aber auch zu hören sein. Die Tour wird von Concerts West produziert und hat - ähnlich wie bei AC/DC im Sommer 2015 - eine „State of the Art-Bühne“ im Gepäck, wie es in einer Aussendung heißt.

