GRAWE-Vorstandschef Ederer gibt Vorsitz ab

Der Vorstandschef der Grazer Wechselseitigen (GRAWE), Othmar Ederer, gibt seinen Vorsitz in der GRAWE AG per 1. Juli 2017 ab. Nachfolger wird der bisherige Stellvertreter Klaus Scheitegel.

APA/Gert Eggenberger

Der Wechsel wurde am Dienstag im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz in Graz bekanntgegeben. Ederer war 17 Jahre lang Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der GRAWE. Er bleibt in der Funktion des Vorstands der GRAWE-Vermögensverwaltung.

Ederer promovierte 1977 zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und arbeitete zunächst als Assistent an der Uni Graz. 1978 wechselte er zu Steyr Daimler Puch, 1983 zu Metzeler Schaum GmbH. In der GRAWE ist Ederer seit 1984 tätig, seit 1986 ist er Mitglied des Vorstandes.

Nachfolger: Klaus Scheitegel

Der 50-jährige Scheitegel ist seit 2015 stellvertretender Generaldirektor des Versicherungsunternehmens. Der studierte Jurist ist seit 1993 bei der GRAWE tätig. 2013 rückte er in den Vorstand auf, 2015 wurde er Ederers Stellvertreter in der Generaldirektion.

