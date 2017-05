Vinzi-Shop bietet Schnupperlehre für Flüchtlinge

Der Grazer Vinzi-Shop will Flüchtlingen wieder eine Perspektive bieten: Eine Kombination aus Deutschunterricht und freiwilliger Schnupperlehre soll ihnen bessere Integration ermöglichen.

„Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, mit Menschen in Kontakt zu treten“, so Susanne Hauptmann vom Vinzi-Shop in der Grazbachgasse. Obwohl Flüchtlinge während ihres Asylverfahrens nicht arbeiten dürfen, haben sie hier die Möglichkeit, sich freiwillig einzubringen - so kann die Wartezeit auf den Asylbescheid sinnvoll genutzt werden.

Gelebte Integration

Es braucht nicht viel, um Integration zu ermöglichen - das ist die Botschaft dieser Aktion der Vinzi-Werke. Durch die Arbeit in dem Second-Hand-Shop bekommen die Flüchtlinge einen Einblick in das Berufsleben hierzulande.

vinzi.at

„Das ist mein erstes Praktikum, und es gefällt mir echt so gut. Man muss doch arbeiten, damit man leben kann, und wenn nicht, dann kannst du nicht leben“, berichtet einer der Schnupperlehrlinge in gebrochenem Deutsch.

Vinzi-Werk Das Vinzi-Werk ist Teil einer weltweit agierenden Organisation, der Vinzenzgemeinschaft. Die erste Gemeinschaft wurde bereits 1833 in Frankreich gegründet.

Paten gesucht

Um auch Bürger einzubinden, werden Paten für die Asylwerber gesucht: Sie sollen mit den Flüchtlingen lernen oder auch die Freizeit gestalten. „Es ist so wie bei uns: Sie brauchen die Möglichkeit, etwas zu tun, anstatt nur auf der Straße herumzugehen. Ich glaube, dann ist es auch für diese Jugend besser“, sagt eine Patin. Für sie ist nicht nur wichtig, dass sie die Arbeit gut machen, sondern auch, dass sie gut Deutsch sprechen.

30.000 Flüchtlinge warten

Etwa 30.000 Schutzsuchende kamen heuer nach Österreich. Obwohl sie beruflich qualifiziert sind, darf der Großteil von ihnen nicht arbeiten, bis sie ihren Asylbescheid erhalten haben - und so lange heißt es warten.

