Grazer Kasematten zwischen Rock und Theater

Ihr aktuelles Sommerprogramm haben die Grazer Kasematten am Dienstag im Zuge einer Pressekonferenz vorgestellt. Die Bandbreite reicht von Rock und Pop bis hin zu Theater. Neu sind kostenlose Bahn- und Lift-Fahrten auf den Schloßberg.

„Im vergangenen Jahr haben wir den Schloßberg wachgeküsst“, sagt der Geschäftsführer der Grazer Spielstätten, Bernhard Rinner. Ein buntes Sommerprogramm soll die Wiederbelebung der Kasematten fortsetzen - angefangen mit einem Konzert von Christina Stürmer am Donnerstag (11.5.), dem Ukulele-Festival (13.5.) und dem Schloßbergfest (14.5.) im Mai.

Lupi Spuma

Von Cyrano bis Billy Talent

Im Juni wird mit der Aufführung von „Cyrano de Bergerac“ ein Theaterschwerpunkt gesetzt (10.6.-6.7.). Im Juli erwarten das Publikum unter anderem die deutschen Bands Silbermond (8.7.) und Sportfreunde Stiller (17.7.) sowie der Opernsänger Erwin Schrott (28.7.).

Beim zweitägigen Metal-Festival „Metal on the Hill“ (11.-12.8.) und dem Konzert der kanadischen Rockband Billy Talent (22.8.) werden Fans härterer Klänge bedient, während Conchita Wurst am 17. August die Grazer verzaubern will.

Gratis Bahn- und Lifttickets zu den Veranstaltungen

Neben dem vollen Veranstaltungskalender habe man mit Gratis-Bahn- und Lifttickets auch eine langjährige Forderung der Kunden erfüllt. So können die Schloßbergbahn und der Schloßberglift jeweils zwei Stunden vor und eine Stunde nach der Veranstaltung kostenlos genützt werden.

Zudem wurde der hintere Teil der Kasematten in den letzten Wochen verglast. Damit wolle man das Publikum und die Darsteller künfitg besser vor Wind und Wetter zu schützen.

