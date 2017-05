Wieder Landwirt von Kuh schwer verletzt

Im Bezirk Liezen hat am Dienstag eine Kuh einen Obersteirer attackiert und schwer verletzt. Erst am Montag war ein 81 Jahre alter Mann in der Oststeiermark nach einer Kuhattacke gestorben.

Der 46 Jahre alte Landwirt war auf seinem Anwesen in Mitterberg-St. Martin mit dem Melken seiner Tiere beschäftigt, als eine neben ihm stehende Kuh plötzlich austrat und dem Mann einen Unterschenkelbruch zufügte. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Landwirt ins Spital.

Tödliche Kuhattacke am Montag

Erst am Montag war im südoststeirischen Kirchberg an der Raab ein 81-Jähriger von einer hochträchtigen Kuh attackiert worden; wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen - mehr dazu in 80-Jähriger von trächtiger Kuh attackiert - tot.