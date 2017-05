Von Holzstück am Kopf getroffen

Schwer verletzt worden ist am Dienstag ein Arbeiter in Obdach im Bezirk Murtal: Der 52-Jährige wurde beim Holzschneiden von einem Stück Holz am Kopf getroffen.

Der Obersteirer war mit einem Bekannten dabei, mit einer Kreissäge Holz zu schneiden, als plötzlich ein Holzstück vom rotierenden Sägeblatt zurückschleuderte und den 52-Jährigen am Kopf traf.

Ins LKH Graz geflogen

Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung durch; danach wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.