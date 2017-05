Rennradfahrer krachte beim Bergabfahren in Auto

Bei der Abfahrt vom Pötschenpass in Richtung Altaussee ist am Mittwoch ein 55 Jahre alter Rennradfahrer mit einem Auto kollidiert. Der Radfahrer wurde in eine Wiese geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.

Der 55 Jahre alte Rennradfahrer aus Bad Ischl war laut Polizei den Pötschenpass hinunter gefahren, als ihm in einer Kurve ein Auto entgegenkam, das den Pass gerade hinaus fuhr und von einem 61-Jährigen gelenkt wurde.

Am ganzen Körper verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde vom Auto erfasst und auf eine Wiese neben der Straße geschleudert, wo er auch verletzt liegen blieb.

Der 55-Jährige, der laut Polizei mit Helm und auch sonst gut ausgerüstet war, war nach dem Unfall zwar ansprechbar, musste letztlich aber mit dem Hubschrauber abtrandportiert werden. Er wurde laut Notarzt mit Verletzungen am ganzen Körper, unter anderem an der Hüfte und am Kopf, ins LKH Salzburg geflogen.