Onlineanzeige für Tonanlage lockte Einbrecher

In St. Marein-Feistritz im Murtal haben sich Einbrecher auf ein Firmengelände geschlichen und unter anderem eine wertvolle Tontechnikanlage gestohlen. Die Täter dürften durch eine Verkaufsanzeige im Internet angelockt worden sein.

Laut Polizei war die Tontechnikanlage vom Geschädigten zum Verkauf auf einer Internetplattform angeboten worden. Das dürfte die Täter dazu veranlasst haben, am Wochenende das Firmengelände des Betroffenen in St. Marein-Feistritz aufzusuchen.

Tonanlage und Anhänger gestohlen

Die Täter zwängten zunächst das Einfahrtstor zum Firmengelände auf und verschafften sich in weiterer Folge gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle. Dort stießen die Unbekannten auf die Tontechnikanlage samt zugehöriger Transportboxen. Anschließend erbeuteten die Unbekannten noch einen am Firmengelände abgestellten Fahrzeuganhänger und entkamen unerkannt. Laut Polizei dürfte ein Schaden von mehr als zehntausend Euro entstanden sein.