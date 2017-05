Graz stellt die Weichen für mehr Hochhäuser

Im Grazer Gemeinderat wird Mittwochnachmittag über den neuen Flächenwidmungsplan abgestimmt, an dem fast zehn Jahre lang gearbeitet worden ist. Unter anderem wird damit der Weg für mehr Hochhäuser frei gemacht.

Der Flächenwidmungsplan 4.0 steckt die Rahmenbedingungen ab, unter denen in Zukunft in Graz gebaut werden kann. Schon seit 2008 wird daran gearbeitet, nach mehreren Bürgerveranstaltungen und zahlreichen Einsprüchen liegt mittlerweile aber eine Version vor, die am Mittwoch dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden kann.

Teils höhere Bebauung möglich

Laut Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) nimmt der Flächenwidmungsplan unter anderem auf „Graz als stark wachsende Stadt“ Rücksicht, aber auch auf die Umwelt: „Wir weisen im neuen Flächenwidmungsplan fast kein neues Bauland aus. Das, was wir ausweisen, nehmen wir fast in der gleichen Dimension wieder zurück. Was wir allerdings tun ist, dass wir entlang unserer öffentlichen Verkehrsachsen eine höhere Bebauung zulassen.“

Stadt Graz

Damit es aber keinen Wildwuchs bei Hochhäusern gibt, werden für sie eigene Zonen definiert: „Das wird in Reininghaus sein, das ist im Gürtelturm-Bereich, das ist beim A2-Zubringer im Süden beim Stadion.“

Weitere Grünflächen gesichert

Daneben soll aber auch genügend Platz für Grünraum bleiben, betont Nagl: „Wir haben eine Grünraum-Initiative vor zweieinhalb Jahren begonnen. In diesen zweieinhalb Jahren haben wir als Stadt Graz schon 100.000 Quadratmeter Grünflächen angekauft und damit gesichert. Aber wir haben in diesem Flächenwidmungsplan noch einmal 220.000 Quadratmeter Vorsorgeflächen festgelegt.“

Keine Zustimmung der KPÖ

Der KPÖ ist das allerdings noch zu wenig. Klubobmann Manfred Eber ist vor allem gegen die Erhöhung der Baudichte in den Bezirken Lend, Gries und Jakomini, also Bezirke, in denen die Baudichte ohnedies schon sehr hoch sei: „Wir sehen, dass die Grünraumausstattung in den genannten Bezirken nicht ausreichend ist.“ Von der zweitstärksten Fraktion im Gemeinderat gibt es am Mittwoch daher keine Zustimmung zum Flächenwidmungsplan.

ORF

Mit der angekündigten Zustimmung der SPÖ allerdings und mit den Stimmen der ÖVP-FPÖ-Koalition wird die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit dennoch erreicht werden. Der neue Flächenwidmungsplan soll im Herbst rechtswirksam werden und dann für 15 Jahre Gültigkeit haben.

Grüne Sicherheitsinitiative für Radler

Ein weiterer Punkt in der Grazer Gemeinderatssitzung am Mittwoch wird ein Antrag der Grünen sein, mit dem eine Sicherheitsinitiative für Radler gefordert wird. Denn laut Grüne passiere jeder zehnte Radunfall durch Autotüren, die, ohne zu schauen, aufgerissen werden. Die Verkehrssprecherin der Grazer Grünen, Tamara Ussner, fordert daher eine Analyse jener Stellen im Grazer Radwegenetz, wo besonders oft solche „Dooring-Unfälle“ passieren, sowie Bodenmarkierungen, Hinweisschilder und einen größeren Abstand zwischen Parkspuren und Radwegen.

Stadt Graz

Weiter dringliche Anfragen betreffen am Mittwoch den Verkauf von Ackerflächen bei der Land- und Forstwirtschaftsschule Alt-Grottenhof durch das Land (KPÖ), die Verdachtsfälle illegaler Doppelstaatsbürgerschaften (FPÖ), die Belebung des öffentlichen Raums wie etwa der Annenstraße (SPÖ).

Neue Radkarte für Graz erhältlich

In der bereits zehnten Auflage neu aufgelegt worden ist die Grazer Radkarte, die von der Abteilung für Verkehrsplanung in Graz erstellt worden ist. Sie zeigt die Radverkehrsanlagen der Stadt auf und informiert über überdachte Abstellanlagen, Fahrrad-Mechaniker und Radverleih-Stätten. Außerdem findet sich auf dem Plan ein Straßenregister und ein Überblick über Radrouten in Graz-Umgebung. Erhältlich ist die Karte kostenlos, unter anderem in allen Servicestellen der Stadt Graz und bei Graz Tourismus.

