ÖVP-Parteibasis rechnet mit Bruch im Bund

Nach dem Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) wird auch in der Steiermark der Ruf nach Neuwahlen lauter. Einige in der ÖVP-Basis, aber auch SPÖ-Vertreter sehen in der rot-schwarzen Koalition nur noch wenig Sinn.

Ein lautes und deutliches Ja zu Neuwahlen kommt etwa vom Schladminger Bürgermeister Jürgen Winter (ÖVP). Außenminister Sebastian Kurz sei der richtige Mann an der Spitze mit der nötigen Kraft, sagt er, womit Winter sich der Meinung seines Parteichefs, Hermann Schützenhöfer, anschließt - mehr dazu in Steirische ÖVP: Kurz als Mitterlehner-Nachfolger.

GEPA pictures/Special Olympics

„Bürger erwarten sich Lösungen“

Winter sieht in Neuwahlen mit Sebastian Kurz vor allem aber eine Chance auch für die eigene Partei: „Er hat die Möglichkeit, diese Kraft auch in Taten umzusetzen und die ÖVP wird gut beraten sein, diese Neuerungsmöglichkeit auch zu nutzen, um hier diesen Schwung mitzunehmen für Neuwahlen.“

Der Bürgermeister von Feldbach, Josef Ober, ebenfalls von der ÖVP, würde ein Weitermachen nur dann akzeptieren, wenn sich Kurz und Kern auf einen vernünftigen Weg ohne Taktieren einigen könnten, sagt er: „Die Bürger erwarten sich Lösungen. Ich sehe in Sebastian Kurz einen Menschen, der die Kräfte bündeln kann und die Menschen überzeugen kann von den neuen Lösungen. Wenn der Kanzler hier mit kann gibt es eine Verlängerung, sonst bin ich auch eher für Neuwahlen.“

ORF

„Glaubwürdigkeit verloren“

Auch SPÖ-Vertreter in der Steiermark sprechen sich für Neuwahlen aus, zu ihnen gehört etwa SPÖ-Urgestein Manfred Wegscheider, Bürgermeister von Kapfenberg: „Ich habe das bis vor zwei Monaten noch nicht befürwortet, ich glaube aber, dass jetzt alles an Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist.“ Man könne niemanden erklären, wie man jetzt noch „mit dieser ÖVP, die ihren Vorsitzenden zerstört hat, eine neue Reformpartnerschaft beginnen könne.“

Parteikollege Anton Vukan, Bürgermeister in Mureck, stößt ins selbe Horn. Kurz habe Mitterlehner politisch umgebracht und sei nun auf Neuwahlen aus, so Vukan: „Von der ÖVP werden Bedingungen kommen, die ganz schwer anzunehmen sein werden.“

ORF

„Neuwahlen bedeuten Stillstand“

Eher für eine Weiterführung der Koalition ist der Gleisdorfer Bürgermeister Christoph Stark (ÖVP). In der Steiermark habe sich die Reformpartnerschaft bewährt: „Wenn es Schützenhöfer und Voves zusammengebracht haben, dann gehe ich davon aus, dass es auch Kern und Kurz könnten, aber die Entscheidung liegt bei den beiden.“

Weiterarbeiten ist auch die Devise des Voitsberger Bürgermeisters Ernst Meixner (SPÖ): „Ich wäre mehr für eine Reformpartnerschaft, weil Neuwahlen bedeuten für zumindest ein weiteres halbes Jahr Stillstand und es gibt sicher ein Koalitionspapier, in dem die Ziele drinnen stehen und die gehören umgesetzt.“ Auch für seinen Parteikollegen, den Leibnitzer Bürgermeister Helmut Leitenberger, gibt es nur eines: Weitermachen - die Bürger hätten es satt, zur Urne zu schreiten, sagt er.