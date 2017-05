Stones-Konzert: Spielberg so gut wie ausgebucht

Im Vorfeld des Rolling-Stones-Konzerts am 16. September in Spielberg spricht der Veranstalter vom „bisher besten Presale für ein Konzert in Österreich“. Gut für die Touristiker: Zimmer seien so gut wie ausgebucht, der Werbewert enorm.

ORF

Am Donnerstag begann der exklusive Online-Ticketvorverkauf für das Konzert der Rolling Stones am 16. September vor den Toren des Red Bull Rings - mehr dazu in Stones kommen: Warnung vor Ticketbetrügern (10.5.2017). Und so viel sei laut Veranstalter Ewald Tatar verraten: „Auf jeden Fall ist es der bisher beste Presale für ein Konzert in Österreich.“

Zum offiziellen Verkaufsstart am Freitag soll es aber „noch ausreichend Karten“ geben, wie Tatar versichert. Das Gelände ist vorerst für 74.000 Fans angelegt. Sollte die Nachfrage jedoch entsprechend hoch sein, könne man laut dem Veranstalter über zusätzliche Kontingente nachdenken.

„30 bis 40 Anfragen pro Stunde“

In Spielberg freut man sich bereits jetzt über die gute Buchungslage - Zimmeranfragen seien in die Höhe geschnellt, wie die Geschäftsführerin von „Tourismus am Spielberg“, Manuela Machner, berichtet: „Wir haben in etwa 30 bis 40 Anfragen pro Stunde: per E-Mail, per Telefon, per Buchungssystem. Derzeit haben wir noch vereinzelt bei Privatzimmervermietern Möglichkeiten zu übernachten. Wir gehen aber davon aus, dass das bis zum Wochenende alles weg sein wird.“

Matthias Hombauer

Zur Region Spielberg zählen acht Gemeinden, es gibt rund 1.600 Gästebetten und 25 Campingplätze. Die Hotels seien laut der Touristikerin am schnellsten ausgebucht gewesen. Sie spricht von einer enormen Wertschöpfung, „wenn so viele Gäste in eine Region kommen. Die kommen her, nutzen Möglichkeiten der Infrastruktur - ob das jetzt Kulinarik ist, Events, Nächtigen an sich, Tanken - das alles ist Geld, das in der Region bleibt“.

„Fast unbezahlbarer Werbewert“

Der Konzertgast gebe laut Studien 60 bis 100 Euro pro Tag aus, so Manuela Machner, die aus Erfahrung spricht. Denn es ist nicht das erste große Konzert in Spielberg: Vor zwei Jahren rockten etwa AC/DC die Bühne.

Derartige Events bedeuten einen enormen Werbewert: „Wenn in allen Medien - sowohl österreichweit als auch international - Spielberg wieder als Namen auftritt; das ist natürlich ein Werbewert, der fast unbezahlbar ist“, freut sich Machner. Wenn also die Rolling Stones „Satisfaction“ auf der Bühne zum Besten geben, ist auch die heimische Wirtschaft befriedigt - denn der Auftritt der Rock-Legenden bringt die Kassen zum Klingeln.

Link: