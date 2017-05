Grazer Jogger rettete Hund aus der Mur

Zum beherzten Einsatz eines Joggers ist es am Donnerstag in Graz gekommen, nachdem ein Hund in die Mur gestürzt war. Der Mann stieg ins Wasser, um den Hund zu retten und zog ihn ans Ufer.

Die Hundebesitzerin alarmierte Mittwochnachmittag die Grazer Berufsfeuerwehr, dass ihr Hund in die Mur gefallen sei und vom Wasser abgetrieben werde.

Hund bereits völlig erschöpft

Daraufhin rückte die Feuerwehr mit Jetboot und Taucherfahrzeug zur Unfallstelle im Bezirk Lend aus, eine weitere Einsatzgruppe positionierte sich im Bereich der Kalvarienbergbrücke. Noch bevor das Tier zum Standort der Einsatzmannschaft abgetrieben wurde, konnte der erschöpfte Hund aber von einem Passanten gerettet werden.

BF Graz

Der Jogger stieg ins Wasser und konnte das schon völlig erschöpfte, aber unverletzte Tier ans Ufer ziehen, von wo aus er dann von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht und der Besitzerin übergeben wurde. Die Grazer Berufsfeuerwehr, die mit insgesamt 13 Mann im Einsatz stand, warnt trotz des beherzten Einsatzes des Passanten aber vor Nachahmung, da die Mur auf Grund ihrer Strömung gefährlich sei und auch Menschen in Gefahr bringen könne.