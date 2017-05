Tattoo-Künstler Mario Barth tätowierte Wachs-Sisi

Der Grazer Tattoo-Künstler Mario Barth hat an einer Wachsfigur von Madame Tussauds, in der Gestalt von Kaiserin Sisi, Hand angelegt. Getreu dem menschlichen Original-Vorbild tätowierte er der Figur einen Anker auf die Schulter.

Die Tätowierungsaktion in Graz hatte einen durchwegs historischen Hintergrund. Denn wie man bei Madame Tussauds in Wien in Bezug auf geschichtliche Quellen bestätigt, soll sich Kaiserin Elisabeth rund zehn Jahre vor ihrem Tod 1898 tatsächlich ein Tattoo in Form eines Ankers stechen haben lassen - im Nebenzimmer einer Hafenkneipe.

Madame Tussauds Wien/Erwin Scheriau

Wachsfigur ist 200.000 Euro wert

180 Jahre nach dem Tod der Kaiserin sollte auch die Wachsfigur von Sisi möglichst originalgetreu werden und so wurde die 200.000 Euro teure Figur von Madame Tussauds in Wien eigens nach Graz transportiert und in die Hände des Starttätowierers Mario Barth übergeben.

Vor prominenten Gästen wie etwa Sturm-Spieler Christian Gratzei und vor laufenden Kameras verzierte er am Mittwochnachmittag die Sisi-Nachbildung schließlich mit einem Anker auf dem Schulterblatt, wie ihn das Original trug. Wie Barth sagt, sei seine Wahl auf einen zierlichen Anker gefallen, wie er zur Zeit Kaiserin Elisabeths in Österreich als Motiv bekannt und als Schiffsbestandteil im Einsatz war.

Auch steirischer Sisi-Fan tätowiert

Würde Barth heute die echte Elisabeth tätowieren dürften, hätte er allerdings andere Vorstellungen, wie er sagt: „Ich würde einen farbenfrohen Entwurf umsetzen – mit Edelweiß und einem Herz. Und die Ankerkette wären Diamanten.“

Madame Tussauds Wien/Erwin Scheriau

Künftig wird es aber zumindest noch eine weitere Frau geben, die den Sisi-Anker auf der Schulter trägt - Marissa Ortner, eigenen Angaben zufolge der größte steirische Sisi-Fan, war die erste lebende Person, die den Sisi-Anker von Barth ebenfalls auf die Schulter tätowiert bekommen hat.

Links: